總有這種三寶！有駕駛日前行駛在國一南下路段接近仁德休息站前，突然發現前方車輛速度迅速降低，豈料，竟發現有輛銀色轎車閃著雙黃燈，緩速的要從內側車道移往外車道，他只好等待對方經過，過程中險象環生，他也沒想到會在高速公路上遇到「螃蟹車」感到相當無奈。

一名男子在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳1段54秒影片，拍攝地點位於國道一號南下路段接近仁德休息站前，畫面中駕駛行駛該路段時，突發現前方車速瞬間減慢，便發現左側內線車道竟然有輛銀色轎車「閃雙黃燈」，猶如「螃蟹」般的往右慢慢橫移。

此時，駕駛的右方外線車道1輛大貨車急速而過，該銀色轎車似乎嚇到，待大貨車經過後，才往最外側車道離去；對此，原本也相當傻眼表示「內線停車打雙黃燈，直接螃蟹橫移至路肩下休息區」。

畫面在網上曝光後，網友紛紛留言表示「請用力檢舉，拜託這種不能開車啊」、「習慣了，每天高速公路上跑，見多了」、「我也有遇到，而且還是晚上...差點就撞上去了」、「車還離這麼遠，車也不多，隨便慢慢切也切的出去！三寶無誤」、「高速公路上總是有這種三寶！真的撞與被撞只在一眼瞬間」。

不過另外有網友則覺得「打雙黃燈急著出去，可能車壞了？」、「閃雙黃可能真的車輛有問題或身體有異」、「人家打雙黃燈，表示可能有問題，也可能身體不適，至少不是沒打燈而且他還有在看大車要過」。