張庭瑚登上金雞舞台演出，是難得的人生經驗。（第36屆中國電影金雞獎提供）

32歲台灣演員張庭瑚出席第36屆金雞獎，3日與大陸知名男星、《葉問4：完結篇》演員吳樾合作，在系列活動之一「電影音樂會」登台獻唱早期電影《少林寺》插曲〈少林，少林〉，現場搭配交響樂團以及經典武俠片《臥虎藏龍》、《繡春刀》等片段，致敬多年來無數部武俠電影的風采。

張庭瑚並沒有在大陸發展，卻收到金雞獎的演出邀請，張庭瑚經紀人表示緣起自8月導演朱延平帶領的兩岸影展，張庭瑚代表電影《你在我心上》前往雅安做特映，跟中國電影基金會有比較多互動，對方覺得他蠻不錯的，就邀請他去金雞獎參加表演。

雖然張庭瑚是演員，但他發行過單曲、唱過電視劇主題曲，也辦過個人專場演唱會，唱歌功力不俗，可因為〈少林，少林〉是比較傳統的中國樂風，準備時間也沒有很多，所以他還是特別下了一點功夫，也找來荒山亮聽歌把關，獲荒山亮認證「沒問題」。

張庭瑚（右起）、陳妍希、大陸演員林永建一起走金雞紅毯。（第36屆中國電影金雞獎提供）

演出隔天，張庭瑚也跟著陳妍希一起走金雞獎頒獎典禮紅毯，進到禮堂之後，他開啟迷弟模式，因為他喜歡大陸硬派類型的演員，非常榮幸能見到崇拜許久的馮小剛跟黃渤本人，也有跟天王劉德華拍到合照，不僅成功集郵，也待好待滿頒獎典禮8小時，感受中國大陸電影的多元性。