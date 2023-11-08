知名政略作家范疇今（8）日驚傳已於11月6日過世，享壽68歲。

范疇創辦的「范疇前哨預策營」網站指出，他是在11月6日凌晨1點4分因心血管病發，於家中安詳辭世。

儘管范疇在兩岸三地交遊廣闊，但因家屬素來低調且為秉持其遺願，所以將不辦公祭、不設靈堂、懇辭花禮。