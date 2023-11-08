柯文哲公布3民調皆領先 侯友宜自信回「1句」 @ChinaTimes

柯文哲11/8日公布3分民調(求真民調、趨勢民調、世新大學民調)(製圖/中時新聞網)

2024總統大選僅剩60多天，藍白合尚未出現共識，民眾黨總統參選人柯文哲今（8）日公布3分民調，結果顯示柯皆領先，他還提到，「這個哪個勝率最高，難道會看不出來嗎」。對此，侯友宜回應，「最近常常做民調的公司，我也是領先柯文哲一段距離」。

柯文哲公今早召開「韌性台灣，創造多贏」記者會，並在現場展示三份民調，《求真民調》數據為柯賴對決，柯文哲占35.44％、賴清德則為32.39％、侯賴PK，侯友宜則為28.69％、賴34.67％；而《趨勢民調》方面柯賴對決，柯文哲支持度為38.86％、賴清德占30.42％、侯賴二人對戰，侯友宜拿下32.74％、賴清德32.47％；世新大學民調數據則為，柯賴單挑的情況下，柯文哲拿下34.14％、賴清德31.14％、侯賴方面侯友宜28.36％、賴清德則拿34.06％。

柯文哲強調，從上述民調顯示，哪個勝率最高，難道會看不出來嗎」，除非出現有心媒體，否則民調在一定程度是相當準的。

而侯友宜早上跑行程時，被問及相關問題，他強調民調是參考用的，最近常常做民調的公司，自己也是領先柯文哲一段距離，「民調都做參考，自己做的不如參考外面做的，所有政黨比比看，大家就很清楚了」。

求真民調訪問地區為全國22縣市，訪問對象為戶籍於全國22縣市且年滿20歲以上成年人，抽樣方法為市話以中華電信市內號碼簿為母體清冊，抽出後的電話號碼再尾數兩位數隨機撥出，手機以行動通信網路業務用戶號碼核配現況資料產生前五碼，再加上隨機產生之後五碼，訪問日期11月3日至7日， 有效樣本：3021人(市話：2109份；手機：912份) 在95.0％的信心水準下，抽樣誤差在正負1.78個百分點之內，加權方法則依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權(Raking) 。

趨勢民調訪問日期為11月3日至7日，有效樣本3008人(市話2108人;手機900人)，在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負1.79個百分點之內，訪問地區：全台22縣市年滿20歲的一般民眾，調查方法：市話調查方法，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進 行調查；手機電話調查方法，以國家通訊傳播委員會公佈的手機前5碼，再加上隨機產生的後5碼為母體清冊，並根據電信業者市占率抽出要撥打的電話數，最後以隨機撥號法進行調查。加權方法則依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權(Raking) 。

第三份民調調查單位為「世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心」，調查日期為11月3日至7日，調查方式為手機電訪加市話電訪，有效樣本：3000份(手機900份、市話2100份) 。