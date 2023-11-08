違規臨停恢復檢舉、記點新制上路，引發職業駕駛人不滿，認為影響生計，交通部近日與計程車及貨運相關工會座談，交通部長王國材今（8）日表示，已發函22縣市政府希望在年底前完成畫設10％的黃線臨停區，未完成之前暫緩違停記點，但仍會罰款，等到配套完成就恢復記點。

王國財今上午出席台北聯網車互通測試研討會，會前受訪被問到職業駕駛相關工會要求暫緩實施違規記點，他說，這幾天交通部跟計程車、貨運工會針對違規臨停記點進行討論，駕駛表達現在城市臨停區非常少，所以造成違規，希望暫緩記點。

王國材表示，交通部已發函請22縣市政府針對每100至150公尺紅線，畫設10％的黃線臨停區，在未完成之前規畫暫停記點方案，今天蒐集相關單位意見後，本周會跟警政署討論，初步朝這個方向來做，等到配套措好再恢復記點，但違規罰款還是要繳。

王國材強調，若駕駛違停罰款還是照罰，只是記點配套措施畫設黃線沒做好之前，駕駛容易累積12點記點被吊扣駕照，為了生計以及配套沒做好前，初步有暫緩記點的權宜措施，目前朝向罰款不記點，等10％黃線劃設完成後恢復記點，希望各縣市政府年底前畫設好黃線，但要看縣市政府能量，交通部也會來督促。