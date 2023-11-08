百萬網紅Joeman及蕾拉夫妻因持有大麻被移送新北地檢署偵辦，昨天3人都拍攝道歉影片，但有網友發現，Joeman道歉影片竟然是4K高畫質，還開營利，相較之下蕾拉道歉影片沒開營利，拍得七零八落，Joeman遭網友酸「再賺一波」、「奢華道歉影片vs.平價道歉影片」。

原PO昨天在Dcard指出，Joeman和蕾菈同樣是拍吸毒道歉影片，但Joeman影片不只開營利，還有4K高畫質，影片發布後還有多位YouTuber好友轉發聲援，網友也紛紛在底下留言力挺，懷疑有在控制評論，「因為倒讚比例不低，留言卻一面倒支持」。

原PO指出，Joeman和蕾菈同樣是拍道歉影片，但Joeman影片不只開營利，還有4K高畫質。(翻攝自Dcard)

原PO說，相較之下蕾拉夫妻的道歉影片，沒有開營利，畫質只有1080p，道歉內容也拍得七零八落，沒什麼規劃跟提詞，留言也是責備居多，讓原PO直呼「讓人越來越討厭Joeman」。

網紅吸毒道歉對比圖一出後，網友紛紛留言，「頂級YouTuber跟你想得不一樣，被酸有錢還吸毒，總比被酸沒錢還吸毒好吧」、「就算九妹放廣告，我也還是覺得這個奢華的比較好」、「奢華親友團vs平價親友團」、「人家在拍奢華道歉啦」。

還有網友搖頭，「看不懂到底Joeman誠懇在哪，一堆人在說誠懇，然後髮夾彎突然接受了，是不是公關網軍我都傻了」、「拍道歉影片開盈利，賺一波流量錢，再割一波」、「Joeman團隊公關能力一百分，示範3分鐘讓大家原諒一隻毒蟲」。

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