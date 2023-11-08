藝人炎亞綸被控在2017年6月，與當時尚未成年的網紅耀樂發生性關係，同時拍攝影片，兩人分手後，炎亞綸分別在2019年、2020年間傳送給不知名的友人，檢警在今年7月3日搜索炎的住處，在手機內扣得影片，士林地檢署8日偵結，依違反兒童及少年性剝削防制條例，製造少年為性交行為電子訊號、意圖散布而持有性影像影片2罪起訴。

起訴指出，炎亞綸本名吳庚霖，2017年6月與當時未成年的耀樂交往，交往期間，炎亞綸聲稱為了助興，在兩人發生性關係時，以手機拍攝性影像影片，隔年兩人感情轉淡，炎亞綸一直將影片存於手機內，兩人分手後3個月，耀樂在網路上發現性愛影片，因而質問炎亞綸。

炎亞綸稱，自己並未將影片外流，懷疑是手機送修遭人竊取影片，藉以安撫耀樂。但檢察官查出，2019年5月4日、2020年2月5日，炎亞綸將影片傳送給不知名的友人，並非如他自己所說早已刪除。

起訴書公布當時兩人的對話，耀樂以臉書Messenger質問「video？」 「you？」、「in you house take video」、「我只有跟你滾過」、「不可能其他人」、「而且這是你手機的」、「男1也是你」、「你怎麼就把它放出去」但炎亞綸回覆「我的影片沒有外流任何人」、「為什麼」、「我完全不知道怎麼會外流」、「我之前手機有送修」、「我已經刪掉了」。

檢察官觀看兩人性愛影片，認為畫面中兩人面對面，顯示沒有違反意願，但因被拍攝者未成年，觸製造少年為性交行為電子訊號罪，另外2次用LINE傳送給不知名人士，並未散布於眾，但檢察官從查扣手機的證物，認定炎亞綸犯意圖散布而持有罪，依法起訴。

另外，陳姓外籍友人辯稱早在2018年9年就已經在「推特」看過影片，並下載影片經過2年後傳給炎亞綸，檢察官在2013年8月搜索時發現，一併依無故持有少年性影像罪起訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。