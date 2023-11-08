花蓮吉安「好客廣場」11日起將改名為「哈囉公園」。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

位在花蓮吉安黃昏市場對面的「好客廣場」，名稱與「好客藝術村」相似，常讓民眾產生混淆，鄉公所5月辦理更名票選活動，吸引100組名稱報名，歷經半年評選，終於產出新名稱「哈囉公園」，預計11日揭牌啟用，屆時現場將發送限量胸章及各式活動，歡慶廣場找到好記又創新的新名字。

吉安鄉「好客廣場」緊鄰鄉立圖書館、老人會館及黃昏市場，周邊商家林立，相當熱鬧，且廣場除活動空間大，還有長廊、長椅供休息使用，2013年揭牌使用迄今，已成鄉親休閒運動場首選，但因名稱與位在慶豐市場旁的「好客藝術村」名稱相似，易使民眾混淆，而出現辦活動跑錯場的窘境。

因此，吉安鄉公所為明確區分2處位置，並加深民眾對好客廣場的印象，決定辦理更名活動，3月至4月先開放徵求民眾投稿新名字，吸引100組創意名稱，5月開放投票，接著再依評審評選、選票結果及綜合評分的總分選出新名「哈囉公園」。

吉安鄉公所預計11日舉辦「哈囉公園」揭牌活動，且為讓更多鄉親清楚了解廣場所在地點，當天結合鄉圖、清潔隊、社區、學校等規畫系列活動，內容包含閱讀推廣活動、捐二手玩具換贈品、全民免費健檢體驗、伴友愛智者大步健康走等，現場還會發送限量胸章。

鄉公所提醒，閱讀推廣活動將帶領閱讀繪本故事「和甘伯伯去遊河」，及親子互動溜溜布遊戲、帆船DIY等，歡迎家中有3至10歲小朋友的親子報名參加，預計招收50組，意者可攜帶借書證到吉安鄉圖或慶豐閱覽室服務台借4本書，即可填寫報名表，額滿為止。

至於二手玩具換贈品部分，當天回收交通類和益智類玩具、公仔或玩偶，其新舊程度以尚可供玩耍為標準，請民眾先清理、不可缺零件，至於書籍部分，則是2018年（含）後出版為主，須完整無缺頁或髒汙；現場拒收布偶或絨毛娃娃、扭蛋、贈品、殘缺不全的玩具、刀槍或攻擊性玩具、電玩遊戲、生活及文具用品。