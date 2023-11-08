大陸封面新聞8日報導，湖北省襄陽健橋醫院涉嫌違法販賣出生證明事件，愈滾愈大，襄陽市衛健委通報稱，工作專班6日晚進駐涉事醫院，連夜詢問相關人員並封存了相關資料。檢舉人還指該醫院有代孕、販嬰等情事。目前，涉事醫院婦產科停業整頓，相關責任人已被控制，醫院葉姓院長已被採取刑事強制措施並接受調查，相關問題進一步調查中。

大陸「打拐志願者」上官正義指出，他最初是在社交平台刷到有人發布資訊，稱可以説明辦理出生證明，「一些是用同音字或者字母代替關鍵字，有一些則是在評論區明目張膽招攬。我從去年下半年與雲南、山東兩個仲介建立聯繫，花了近一年時間獲取他們信任，並在今年9月在仲介介紹下前往襄陽健橋醫院，虛擬了一套假的孩子資訊，成功辦理了出生證明，完成取證。」

上官正義稱，仲介為了證明實力，向他發來多個孩子的出生證明，涉及山東、四川、河北等多個省市，他曾根據這些資訊前往購買者所在的地方核實。「仲介最初是賣假證明，偽造了湖南和雲南某兩家婦幼保健院的出生證明，快遞給購買人，等順利落戶，對方才交錢。」

上官正義稱，在打拐行動中曾遇到過，一些人買來的孩子，卻能拿出全套的出生證明資料證明孩子是自家的，「一些地方落戶審核不嚴格，假證也能落戶。但健橋醫院是偽造的真實可查的出生證、疫苗本。」

上官正義稱，仲介為了促成生意，最終告訴他可以在襄陽健橋醫院辦理出生證。今年9月12日，他與健橋醫院人員建立聯繫，並提供了一套虛假的孩子資訊。

「交了2000元建檔費，醫院就開始造資料。9月16日，我和同伴假裝夫妻到了醫院，與院長葉某詳談之後，一次性簽了厚厚一摞住院資料、產檢資料，手都寫酸了，全是假的。一個完全不存在的孩子，她們居然當天就順利出具了一套出生證明、住院資料、疫苗本等資料。」上官正義稱，一套資料要9.6萬元（人民幣，下同），3萬給仲介，剩餘的給醫院。最後關頭他沒付尾款，藉口要帶孩子來採集足底血，離開了醫院。

上官正義稱，葉某交談過程中曾說，醫院有做代孕業務，也會對應提供這些證件辦理，「但一次不能辦多了，怕引起衛健部門察覺。她說自己幹的是死罪的事，我強忍著情緒離開醫院，表明身分勸葉某和兩個仲介自首，葉某反過來約我談談。」

葉某曾反復叮囑上官正義「如何應對衛健部門查驗」，比如外地人拿著襄陽買的出生證明回老家辦理落戶，衛健委可能會做電話詢問，戶籍部門可能對資料產生懷疑，會向發證地發函詢問，「想辦法讓他們把函發給醫院，醫院已經做完了全套資料，也按程序炮製、登記了出生證明，她可以正大光明回函確認真實。如果是衛健部門詢問，她們也有一套話術，讓我們按要求回復。她還教我，落戶的時候可以在當地找找關係。」

上官正義指出，雲南的仲介告訴他，最近有兩個嬰兒分別以11萬元、16萬元價格從健橋醫院賣出去，「她說其中一個是大學生在校生子，不想要了。她們把兩個孩子的出生證明給我看，還有對方回去落戶成功，在微信給她回饋資訊。」

健橋醫院是一幢15層臨街大樓，除全科醫院外，其他樓層還有月子中心和整形美容醫院。

天眼查資訊顯示，近5年健橋醫院兩次因虛假廣告及其他違規問題，被9次處罰。

襄陽健橋醫院前身為襄陽102醫院，最早由湖北工業集團職工醫院（簡稱職工醫院）改制成立。2010年當地媒體報導，上述職工醫院婦產科醫生葉某芝擅自在個人公寓及親戚私宅內，非法為兩名孕婦提供胎兒性別鑒定並手術終止妊娠。一審判處葉某芝拘役5個月，並處罰金1萬元。

湖北賦兮律師事務所律師楊高華表示，襄陽健橋醫院院長葉某可能涉嫌多項罪名。首先，她十多年前非法鑒別胎兒性別、進行非法引產手術，受到過刑事處罰。屬大陸《醫師法》規定嚴重違反醫師職業道德和醫學倫理規範。依法葉某的醫師執業證應該被吊銷了，這類人員行業禁入的期限一般是5年直至終身。此外，葉某組織販賣出生證明、疫苗本行為，可能涉嫌兩個罪名。一是買賣國家機關公文、證件罪，另據「打拐人」舉報，這家醫院曾販賣兩個嬰兒，如果查實，量刑會在5到10年，如果拐賣兒童3人以上，那就是10年以上量刑，最高會判死刑。