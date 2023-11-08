上回季後賽不斷以肢體和言語挑釁「詹皇」詹姆斯（LeBron James），迪倫布魯克斯（Dillon Brooks）看來還是沒有記取教訓，9日火箭將在主場迎戰湖人，迪倫布魯克斯再次冒著惹怒詹皇的風險，接受媒體採訪時說：「我已經準備好鎖死他了，他的投籃一直很好，打得也相當不錯，所以我只想讓他稍微累一點，讓他早點啟動第四節模式。」

迪倫布魯克斯在聯盟中贏得了惡棍的名聲，直言不諱以及好戰的比賽風格，常會激怒對手，只是這些對於詹皇一點用都沒有，迪倫布魯克斯只能用一些小技巧對付他，甚至出現直接攻擊詹皇鼠蹊部的動作，徹底激怒這頭沉睡猛獸，詹姆斯靠著過人身材、技術及經驗，一般角色球員根本無法守住他，湖人最終在系列賽以下剋上，打退灰熊成功晉級季後賽第2輪。

隨著灰熊被淘汰出局，球團索性拋棄場內外麻煩甚多的迪倫布魯克斯，不再和他續約，本季則轉向以4年8000萬美元加盟火箭，表現相當亮眼，努力掩護投籃狀況不佳的後場搭檔范維利特（Fred VanVleet），本季迪倫布魯克斯打出場均16.3分，三分球命中率高達56.5%，還是在球權不多的狀況下繳出的成績。

而迪倫布魯克斯的老東家灰熊，開季少了當家球星莫蘭特（Ja Morant），儘管補進防守核心史馬特（Marcus Smart），仍是苦吞了6連敗之後，直到前場面對拓荒者才開胡。