陸委會副主委梁文傑日前遭國民黨台北市議員徐巧芯揭露，疑似出入私人招待所，引發各界議論。徐巧芯8日再爆料，梁文傑所出入的場所並非他與妻子、民進黨立委林楚茵所說的「朋友的公司」，而是沒有營業登記、沒有門牌的私人招待所，就連市府到現場稽查也都大門深鎖，「為什麼新潮流的人可以一再又一再地說謊？」

徐巧芯表示，梁文傑至今都沒有妥善說明，他去的地方到底是不是私人招待所。她直言，已經請北市商業處與警察局上門稽查，發現該地點大門深鎖，根本不像林楚茵說的一樣是商業大樓。「當初林楚茵說，該地點有幾百間公司，進進出出很正常，但事實就是並非梁文傑所聲稱的朋友公司。」

徐巧芯說，該地點被揭露所謂「鍾先生的會所」不只沒有營業登記，連門牌都沒有，「所以為什麼新潮流的人可以一再又一再地說謊？學倫、金流、桃色，就可以看出新潮流要把台灣吃乾抹淨。」

徐巧芯直言，自己與張斯綱的立委選戰競爭對手，都是民進黨新潮流派系的人士，希望台灣人民可以好好思考新潮流這個派系在台灣存在的必要性，「全台民眾在自己選區，若遇到民進黨新潮流的立委參選人，都要認真思考票是不是要投給他們。」