百萬YouTuber「Joeman」及網紅蕾菈夫妻被爆涉毒後，各自拍攝影片道歉，相較蕾菈夫妻的道歉內容，讓多數網友難以接受，Joeman的3分鐘道歉影片則被誇讚誠意十足，不過前AV導演圤智雨卻不苟同，反倒怒斥：「沒有責任感可言」。

圤智雨指出Joeman的道歉影片毫無責任感，主要在於出事後沒有反省，甚至揚言「會繼續出作品」，讓他聽了頗為火大，痛斥對方不要臉，雖然知道Joeman有員工要養，還是忍不住反問：「你知道扛下的社會責任，更大於要養員工嗎」；此外，由於頻道觀看族群相當年輕，這樣做不免在傳達「做錯事不要怕，厚臉皮就可以，反正流量至上」的觀念，不禁質疑Joeman：「你是一個好榜樣嗎」。

圤智雨點出2021年一起吸毒案，警方調查發現藥頭是網紅團體「反骨男孩」餐酒館的合夥兼負責人，雖然當時蕾菈堅稱未涉案，不過如今出事了，讓他不免質疑蕾菈與團長酷炫、琳妲都掛有職位，不可能笨到不知道餐廳有在賣大麻，加上酷炫遲遲未聲，讓他忍不住反問：「你有要踢出蕾菈嗎？還是說很多東西是點對點、線連線，無法切斷與割捨」，直呼：「一切的一切是否太巧」。

圤智雨認為蕾菈要搞定事情很簡單，那就是直接爆出其他的料，加上發一本全裸露點寫真，如此一來，人氣肯定不降反升。

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