幻藍小熊（左起）采甄、毓、媛媛(後)、Vicky、XXIN、容容、Ayeon、BIDO、Nico。（圖／天空娛樂☓迷音樂）

幻藍小熊（左起）媛媛、XXIN、Ayeon、Nico、采甄、毓、容容、Vicky、BIDO。（圖／天空娛樂☓迷音樂）

「幻藍小熊」(GENBLUE)在選秀節目《未來少女》中表現亮眼，經歷9次公演並奪下6次冠軍，結合最後的人氣投票，最終成為最大贏家，以冠軍之姿獲節目的「百萬名車大獎」，她們也將正式推出2023年全新紀念專輯《FOR YOU》。

幻藍小熊昨(11／7)前往車廠領獎，感動直呼這是人生中第一部屬於自己的車，要一起開車去兜風，團裡有駕照的容容、Ayeon阿勇及XXIN，更被其他成員覬覦可以當團內的專屬司機，讓3人開玩笑直呼：「想得美！」

有趣的是，當提到「最不想讓誰當駕駛」時，采甄及媛媛被大家公認是最靠不住的駕駛人，因為采甄過動的個性感覺一不小心就會忽略交通規則，媛媛更被全團笑說感覺隨時都在弄不清楚交通規則的狀態！BIDO說：「最不想給采甄載，因為感覺她會因為聊天聊嗨了就不專心開車。」XXIN則說：「如果媛媛把煞車踩成油門，或是方向燈按成雨刷、在高速公路上開30之類的，我完全不意外！感覺交通會因她整個大亂。」媛媛則與采甄互指對方，直呼對方才是最「雷」駕駛，鬥嘴畫面相當有趣。

而回首邁向冠軍之路的艱辛，幻藍小熊表示，除了兼顧課業，大部分的女孩們隨著比賽練習，過程難免偶爾會有些不自信，僅有14歲的Vicky提到：「在唱歌的時候，會因為沒有對到音準覺得很丟臉，就會忍不住哭出來。」采甄則說：「我們練習結束後會聚在一起聊天、放鬆心情，順便說出一些想說的話，大家都會講到很想哭。」不過好險身在團體中，有彼此可以互相加油打氣。