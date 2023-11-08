台南市關廟森林公園以山坡林景聞名，台南市政府近期完成北側步道修復工程，於制高點設置抬升步道，俯視而下即可看見緊鄰的關廟休息區及黃昏時分的夕陽美景。台南市觀旅局指出，關廟森林公園園區內林種豐富、坡道平緩，適合假日親子同遊。

台南市觀旅局自109年起便逐步爭取經費建設關廟森林公園，今已完成包括道路、停車空間、休閒步道、植栽生態及整體休憩空間的優化。關廟森林公園東西兩側出口分別緊鄰關廟休息區及台19甲線，交通便捷，區內林相完整、生態豐富、樹種多樣，包含桃花心木、樟木、楓香、相思樹、竹林等，山林風光隨四季變化不同風貌。觀旅局特別強調，關廟森林公園林間步道坡度平緩適宜，適合闔家親子旅遊。因此，園區以親子生態教育解說以及昆蟲生態為主題進行整體規劃設計，民眾可仔細觀察動植物生態及教育解說，適合闔家出遊。

關廟森林公園於制高點新設抬升步道。（圖／台南市政府觀旅局）

台南市觀旅局局長林國華表示，關廟森林公園今年完成東西兩側入口處的意象景觀優化、親水步道優化、新設竹林下休憩涼亭，並整理園區南側通往清水寺後方林下步道，讓遊客可以方便前往清水寺參拜。而原本毀損的北側步道也已復原，另於步道制高點設置抬升式的景觀步道，讓遊客可以在制高點「更上層樓」，俯瞰緊鄰的關廟休息區及黃昏時的夕陽美景。

台南市觀旅局日前規劃南關線旅遊廊帶，路途橫貫龍崎嶇、關廟區、歸仁區及仁德區等行政區，也可連結到南區黃金海岸，是台南具在地特色的山海觀光廊帶。一趟旅途便可從海濱玩到山區。沿線景點更包含十鼓仁糖文創園區以及享譽國際的奇美博物館等文藝景點供遊客自由探索。