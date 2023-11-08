高雄1名女子今年3月時跟友人借車，2人交車時與黃姓駕駛擦撞車門，雙方在大馬路爆發全武行，過程中黃男不僅罵髒話，還抓碰女子下體，最後雙方互相提告傷害，女子也對黃男提告強制猥褻，檢方認為黃男是脫身時不慎觸碰到，偵結處分不起訴。

今年3月12日上午9點多，1名女子向陳姓友人借車，雙方約在三民區明誠一路準備交車時，卻不慎與另一輛小客車發生擦撞，駕駛黃姓男子一下車就朝兩人開罵，雙方從口角演變肢體衝突。

3人在馬路上上演全武行，事後也全身傷，雙方互告傷害等罪，該名女子還指控黃男趁打架時碰觸下體，導致她會陰部也受傷，加告黃男強制猥褻罪。

檢警偵辦時，黃男喊冤，稱自己只是防衛時掙扎，要把女子推開，檢方另傳喚目擊證人，證人表示看到女子要上前勸架卻被黃男毆打。檢方認為，黃男是脫身時不慎觸碰到，難認有強制猥褻犯意，另外雙方互告傷害罪部分已和解撤告，偵結處分3人不起訴。

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