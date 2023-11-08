海軍「迅雷專案」向美方購買魚叉飛彈防衛系統，規畫在高雄左營軍港、雲林虎尾、台南新中、屏東東岸、屏東埔墘及台東太平等6處地點新建營區，國民黨高市三選區立委參選人李眉蓁極力反對，認為此軍備配置並不合理，對地方安全威脅過大。綠營立委對手李柏毅則強調，只有備戰才能避戰，設立防衛營區可以保衛國家安全。

李眉蓁指出，左營本身已經是海軍重鎮，魚叉飛彈營區若在此設基地，等於是將危險升級。如果只是海軍基地，發生戰爭時，大家擔心的是封鎖問題，然而飛彈營一旦進駐，重要軍事設施高度集中，等於雞蛋都擺在一個籃子裡，左營就可能變成第一擊的目標。這樣的軍備配置並不合理，對地方安全的威脅也太大，她堅決反對。

對此，李柏毅指出，左營是台灣海軍的重點基地，備有完善的國防設備十分重要，比起赤手空拳、毫無準備的等共軍打來，防衛營區的設立更能保衛國家的安全。從國民黨立委馬文君頻頻阻擋國防預算，到李眉蓁還沒選上就反對設置魚叉防衛營區，可以看出國民黨老早就已經背棄反共立場，一再削弱敵我意識和國防能力。

「只有備戰才能避戰」李柏毅強調，民進黨總統參選人賴清德主張不主動挑起戰爭，但面對中共軍機頻頻擾台、入侵台海中線，甚至屢次宣示將進行武力統一，台灣當然要做好準備，強化自我防禦能力和國防實力，捍衛民主和平的家園。這次的「迅雷專案」是提升國防能量的絕佳機會，將強化台灣西部制海戰備能量，為國防實力的戰略布局做出貢獻。

李眉蓁回嗆，若反對設飛彈基地就要被扣上出賣台灣的帽子，綠營民代可能要把前總統陳水扁拉出來遊街示眾，因為陳水扁1996年擔任台北市長時，曾帶頭反對軍方在南港設愛國者飛彈陣地，因為他認為這樣的軍備配置對首都帶來的傷害將超越其防禦效果。

李眉蓁說明，沒有人反對強化國防，更沒有人反對添購魚叉飛彈強化國防，但她反對不合理的軍備配置。魚叉飛彈防衛範圍130公里，根本不必設在左營就能保護軍港，為何還要在人口稠密的左營再增設飛彈基地，讓危險升級？