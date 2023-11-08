違停記點制度引發職業駕駛不滿，交通部長王國材今公開表示，年底前畫設完成10％黃線，未完成之前暫緩記點，但仍要罰款。全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟回應，害怕「檢舉蟑螂」不太敢載人卸貨，交通部釋出善意願意修正，希望部長的承諾不受到任何團體反對就中止。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，希望交通部長的承諾嚴格落實，不應該受到任何團體反對而中止。（蔡亞樺翻攝）

劉鴻樟指出，6、7日計程車及貨運駕駛跟交通部的2次會議有達成共識，包含民眾都支持要有配套措施，配套措施必須妥善安排。如果交通部在道路規劃設計完善，檢舉、記點都應該的，駕駛之所以反對反抗，是因記點制度有很大瑕疵，職業駕駛載客載貨而違停被開單記點，要集滿12點是非常簡單的事。

劉鴻樟說，職業駕駛因害怕遭「檢舉蟑螂」拍照，不敢載人載貨，影響生存、生計，交通部如今釋出善意，職業駕駛也支持改革交通安全，但希望交通部認清「不是司機喜歡違規，而是道路規畫沒做好」，交通部要承認這個事實，若道路規畫完善，職業駕駛人還違規，他雙手贊成嚴格執行。

至於提出檢舉人須提供動態3分鐘影片，劉鴻樟說明，3分鐘影片是指進入臨停到離開，整段影帶要舉證是否足以影響道路秩序、人車安全，交通部不要放任，否則所有駕駛人都受不了。他也希望交通部承諾暫緩實施違停記點，能夠嚴格落實，不應該受任何團體或不同聲音就中止，期待交通部一周後有明確公告。