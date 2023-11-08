新進公教人員今年7月起實施「個人專戶」的退撫新制，未來投資績效將攸關退休生活。退撫基金管理局今天宣布，由野村投信取得5年的投資簽約資格，將設計出保守型、穩健型、積極型及人生週期型等不同收益、風險的投資組合，預計114年1月1日後，提供公教人員選擇適合自身風險屬性的投資。

退撫基金管理局日前針對「112年度公教人員個人專戶制退撫儲金」公開徵求投資顧問專業機構，經評審小組評定成績，並經過顧問費議價後，今天宣布，由野村證券投資信託股份有限公司取得簽約資格，契約期間自民國113年1月1日起至民國117年12月31日止，共計5年。

管理局表示，未來將借重投資顧問公司的專業，設計包括保守型、穩健型、積極型及人生週期型等不同收益、風險之投資組合，預計於114年1月1日後置於自主投資平台供公教人員選擇。

此外，管理局指出，投資顧問公司並將提供資產配置策略及標的篩選機制，依全球經濟情勢及金融市場變化提出投資組合配置建議，及定期績效檢討及評估標的之新增及汰換，以提升投資組合績效，維護儲金參加人員權益。