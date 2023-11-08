新竹棒球場去年開幕後因工程缺失封閉1年多，外界關心改善進度，但期待明年開打的球迷恐怕要失望了，工務處長曾嘉文8日表示，棒球場確定採方案一「全面換土」，已密切與廠商討論改善方案，預計明年優化改善完成，力求2025年球季啟用。

斥資12億元的新竹市立棒球場去年7月因場地缺失，造成球員受傷後停賽至今，已停工1年3個月。新竹市長高虹安上任後，今年5月開挖棒球場、7月邀請美國大聯盟場務專家檢測，報告出爐後，市府雖未設定改善完成日期，但表示會盡最大努力，盼能在明年重啟。

不過，想進到新竹棒球場看球的球迷，期待不斷落空，市府工務處長曾嘉文8日赴議會報告，針對新竹棒球場，目前工程進度99.91％，於2022年7月20日申報停工，今年也從2-9月召開4次工程體檢會議。

同步進行排水與土層檢測、優化改善，將朝向提升至符合辦理世界棒球經典賽（WBC）或類似國際賽事等級之場地排水性能及整體關聯性必要工程項目，如植生、回填、土壤級配、澆灌、養護等。

工務處也指出，棒球場今年全面檢測，後續依專業評估結果盡速改善，並評估為確保球員安全、球場整體性能，同時兼顧程序及啟用期程，市府將採用全面更換士層（方案一）作為球場改善方式，預計2024年優化改善完成，力求於2025年球季啟用。

「新竹球迷要失望了，明年依然無法就近看職棒，」市議員林彥甫說，既然市府以不增加工程預算經費的原則，選擇全面換土方案，市府應積極協調廠商同意以符合國際級球場的標準進行改善，不要再因原有的統需書和圖說的缺漏，而拖延工程改善的進度。

林彥甫也表示，市府教育處在報告中未提到與龍來的OT合約，但經他詢問，市府日前已和龍來公司召開第3次協調會，對方明確表示願意延續合約，同意10年合約期，用改善點交完再開始起算，他也表示將持續強力督促市府，確保球場的改善盡速到位。