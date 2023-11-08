為洗刷行人地獄惡名，中央6月祭出交通違規記點新制，但卻因為臨停、停車格空間不足，導致許多職業司機遭記點，倘若1年內記點達12點將被吊扣駕駛執照2個月，生計恐受到影響引起反彈。桃園市現有275個卸貨停車格，但仍供不應求，頻頻接獲陳情，交通局局長張新福也說，盼交通部檢討記點制度，市府會盡力畫設臨停空間及停車格。

中央在6月30日推出《道路交通安全管理處罰條例》新制，市議員彭俊豪指出，制度雖立意良善，但現行停車環境未做好規畫，將對職業司機的生計造成嚴重衝擊。他舉例，以駕駛為業的司機或多或少需要上下貨，有時為求方便會臨停在商店門口，但只要該間商店前有畫有人行道或位於轉角處，被民眾檢舉恐因違規遭記點，進而威脅到司機的生計。

「這對司機來說是很大的傷害！」桃園火車站前商圈理事長張永隆直呼，司機的工作就是協助店家裝卸貨，大家都是為了要生活，新制既然已經上路，盼至少不要整個路段都畫為紅線，建議可以改為黃線，除了能方便司機臨停工作以外，也能確保司機不會被記點。

交通警察大隊統計，新制上路後，違反道交條例第56條第1項第9款，包括機車停放汽車格、汽車停在整排機車格、非貨車停在卸貨停車格等總計取締3831件。針對卸貨車格，停車費率以20分鐘計算，最低10元，採累進費率，最高60元，只要符合「貨車」或「客貨兩用」，原則上不管停多久都不會開罰單，如車種不符規定等，可開罰新台幣600至1200元以下罰款。

交通局停車管理科長張聖杰回應，近年來物流業劇增，裝卸貨的需求也逐漸變大，但各大商圈商店林立，加上有些商圈又處於小巷子內，空間不足難以畫設，經盤點目前市內裝卸貨停車格共有275格，需滿足「貨車」及「客貨兩用」條件才可停車。近期接獲不少客貨運工會陳情，市府會持續尋覓適合空間畫設卸貨車格，若經當地里長及民眾同意，也有將汽車格改為卸貨停車格的案例。