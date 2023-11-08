自疫情解封後，日本算是台灣人最常去旅遊的國家之一，但因國情不同常鬧出許多爭議，就連日本在地人都有可能一個不小心受到批評。現年23歲、被封為「國民小老婆」的伊藤桃桃（伊藤 桃々）最近就因隨手在路上曬出一張拿食物的照片，竟遭網友圍剿攻擊。

外型甜美的伊藤桃桃是知名時尚雜誌《小惡魔ageha》的專屬模特兒，在推特有23萬粉絲追蹤，IG則有56萬粉絲，她常透過推特分享近況和心情，日前她曬出在超商買到高麗菜絲混雞肉的食物包，推薦再加上日式調味料，好吃又有滿足感，只有167大卡，是減肥神物。

見此，有部分網友發現，伊藤桃桃分享的食物包袋子是打開的，且插了一雙竹筷，背景又是大街上，質疑她邊走邊吃犯了禁忌，紛紛留言說：「你是在路上這樣吃嗎」、「邊走邊吃太不禮貌」、「一邊走路一邊吃這個？怎麼想都覺得很討厭」，而伊藤桃桃澄清：「我沒有邊走邊吃，是在車子裡吃的」，並加上泛淚的符號，引來粉絲安慰她清者自清，但也有外國的粉絲認為日本網友太嚴格。

伊藤桃桃出生於靜岡縣，她因為外型出色、像洋娃娃，2017年參加模特兒選秀獲得亞軍，後來出道成為雜誌模特兒，隔年演出戀愛實境節目打開知名度，在許多社群網站上都有不少粉絲追蹤，年紀輕輕的她，甚至有自己的化妝品與服裝品牌，也因這股人氣一舉一動被放大解釋。