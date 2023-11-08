俄羅斯今天正式退出具里程碑意義的「歐洲傳統武力條約」（CFE，另譯：歐洲常規武裝力量條約），這是後冷戰時期世界安全架構受挫的最新一例。

路透社報導，1980年代和1990年代的各項武器管制條約標記著東西方關係緊張局勢降溫、互信升高。如今情況正好相反：俄羅斯入侵烏克蘭事件使得美俄關係來到1962年古巴飛彈危機以來的新低，俄羅斯克里姆林宮形容兩國關係降到冰點以下。

以下是重要條約清單及目前狀態一覽：

●中程核飛彈條約（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF Treaty）

1987年，美國時任總統雷根（Ronald Reagan）與蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）同意銷毀射程在500到5500公里的所有核子和傳統飛彈。

2014年起，美國多次指控俄羅斯違反條約，但莫斯科當局否認。2018年時任美國總統川普即以俄方違反條約為由，終止這項條約，並於隔年正式退出。

俄羅斯表示，美國採取這一步後，俄羅斯也將暫停履行「中程核飛彈條約」義務。

●歐洲傳統武力條約（Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, CFE）

這項22國於1990年簽署的條約，針對「北大西洋公約組織」（NATO）和蘇聯為首的「華沙公約組織」（Warsaw Pact）可以在大西洋和烏拉山（Ural Mountains）之間部署的武器數量設定相同的上限，包括戰車、重型火砲和戰鬥機。

俄羅斯今天正式退出這項條約，但實際上俄方自2015年以來就沒有積極參與。莫斯科當局表示，美國推動北約擴張，導致聯盟成員「公然規避」條約中的限制措施；北約盟國譴責俄羅斯退出，並表示將暫停履行自身的條約義務。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）今天表示，在俄羅斯退出後，美國也沒辦法繼續留在條約之中。

柯比說，俄羅斯退出條約後，「我不知道我們不退出怎麼說得過去」。

●全面禁止核子試爆條約（Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, CTBT）

1996年達成的「全面禁止核子試爆條約」禁止在世界任何地方進行「任何核武試爆或其他任何核爆」，目標是減少、最終消除核武。

俄羅斯2000年批准這項條約，但總統蒲亭（Vladimir Putin）上週簽署法案，正式撤銷批准，認為俄羅斯應該仿效美國從未批准這項條約的立場。

然而俄羅斯也表示，將繼續向條約的查核機制提供數據，並說除非美國恢復核試，否則俄國不會跟進。

●新戰略武器裁減條約（New START Treaty）

2010年簽署的「新戰略武器裁減條約」限制美俄可部署的戰略核彈頭數量。

蒲亭今年2月宣布俄羅斯暫停參與，並聲稱美國利用條約取得情資來協助烏克蘭攻擊俄羅斯戰略地點。

美國6月表示將停止根據條約要求提供俄羅斯一些通知事項，包括通知飛彈和發射器位置的情況，以報復俄國「持續違反」條約。

「新戰略武器裁減條約」是美俄兩國核武管制的最後一根支柱，將於2026年到期。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1121108