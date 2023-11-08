德國總理蕭茲和各邦領導人同意採取更嚴格措施，來應對湧向德國的大批移民；與此同時，義大利計劃在阿爾巴尼亞建立尋求庇護者收容中心，引來非政府組織抨擊。

英國「衛報」（The Guardian）報導，在柏林舉行的馬拉松會談一直持續至今天凌晨，蕭茲（Olaf Scholz）在會後表示，這些措施將有助於加快庇護程序、限制移民的社會福利，並為當地社區提供更多聯邦資金。

蕭茲表示，這對德國而言是「歷史性的一刻」，儘管聯合政府中的「綠黨」（Greens）成員認為，削減社會福利等同於讓尋求庇護者生活在貧困之中。

綠黨移民專家帕克（Julian Pahlke）告訴德國「時代週報」（Die Zeit）：「這只會加劇社會緊張局勢，讓族群融合變得更加困難。」

根據報導，移民問題再次成為德國領導階層的爆炸性政治挑戰，政府承受來自內部和反對派的壓力，要求限制移民人數。這些移民主要來自敘利亞、阿富汗和土耳其。

根據官方統計，今年1月至9月，庇護申請數量較去年同期增加了約73%，達到25萬多份。

自俄羅斯去年入侵烏克蘭以來，已有逾百萬烏克蘭人逃離戰火來到德國，與上述移民不同的是，他們毋須提出庇護申請即可享有住房和就學援助。

此外，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）昨天公布一項移民協議，其中包括在阿爾巴尼亞為數以千計經海路抵達的尋求庇護者建立收容中心。

梅洛尼今天接受「訊使報」（Il Messaggero）訪問時表示，這些計畫可以成為「歐盟與非歐盟國家之間的合作典範」。

然而，國際救援委員會（International Rescue Committee）稱義大利與阿爾巴尼亞的協議對歐盟團結構成「進一步打擊」。國際救援委員會的歐洲倡議高階主管批評這項計畫「非人性化」，還說「每個人都有申請庇護的基本權利，無論他們來自哪裡，或藉由何種方式抵達」。

「義大利的最新決定是破壞這種權利的趨勢一環，令人擔憂。這些措施的重點在於阻止移民抵達歐洲，而不是以有尊嚴和尊重的方式歡迎他們。」

梅洛尼表示，為了減少經海路抵達義大利的移民數量，這項計畫有其必要。與去年同期相比，經海路入境義大利的移民人數增加了約65%。

蕭茲在柏林表示，德國政府仍在權衡在歐盟以外地區實施庇護程序是否可行，但尚未準備好就這個長期以來備受爭議的做法做出決定。

帕克說，關於是否允許在歐盟以外實施庇護程序的討論「在法律上和實際上都不可行，所以這是個假的解決方案」。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1121108