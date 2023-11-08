內政部政務次長花敬群（前左二）8日到高雄市楠梓區出席海洋國家公園管理處遊客中心新建工程動土典禮。（林瑞益攝）

內政部政務次長花敬群8日到高雄市楠梓區出席海洋國家公園管理處遊客中心新建工程動土典禮，對於左營將興建魚叉飛彈防衛營區，左楠地區民眾對此感到人心惶惶，花敬群說：「我不曉得這件事情。」

花敬群上午出席海洋國家公園管理處遊客中心新建工程動土典禮，他致詞時表示，恭喜國家公園署有一個新家，未來辦公室會繼續茁壯。但他也為內政部同仁抱屈，他指出，內政部管理的事情很多，但中央大部會都有其部本部大樓，但內政部卻藏身於中央聯合辦公大樓。內政部雖然家大業大，號稱天下第一部，但內政部的同仁也很辛苦，連要開個會的會議室都不好找。

花敬群也指出，「國家公園」這4個字在台灣是金字招牌，試問在政府體系或國家有哪一個單位可以拿出來讓國人稱讚的，可以獲得普遍認同。國家公園是少數有這樣資格的，其他另外的名詞則是「張忠謀」、「台積電」。很難找到一個關鍵字是沒有敵人的，是大家共同認同的，所有總統候選人的名字都沒有這個條件，但國家公園有。他請大家共同擦亮國家公園這塊招牌。

此海洋國家公園管理處遊客中心曾經歷3次流標，後來於今年8月順利標出，用途是遊客服務、環境教育和辦公廳舍等，預計於2026年3月完工。工程經費是3.1億元，希望兼顧環保與生態。