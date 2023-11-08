寵物比新生兒還多！民進黨今在議會總質詢聚焦寵物問題，市議員翁震州認為現在寵物態樣多元，但每種寵物治療方法不同，非一般寵物醫院或診所能解決，且部分寵物醫院或診所有醫療收費不透明，甚至有不法推銷行為等問題，建議應設立專責的新北市公立動物醫院，農業局長李玟回應，目前已規畫興建，計畫已送交農業部，但遭農業部退回來要求修正。動保處補充，地點在三峽白雞山。

市議員張維倩指出，不少寵物保健食品都會誇大廣告：「吃了毛髮柔亮」、「延年益壽」等語，但人類保健食品是不能強調療效，李玟回應，保健品若涉及醫療或誇大廣告之虞，市府會依據動保法相關規範進行查緝，誇大不實者，依據動保法將罰3萬元。

李玟說，寵物食品販售管理在動保法訂有相關規定，如販售含有害食品飼料將處以5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並與消保會、電商業者合作，將不合格食品、醫療用品下架。

李玟指出，市府除定期稽查外，也落實源頭管理，在案例發生時回溯所有個案通案性，並定期抽查大賣場、一般寵物食品販售商家或寵物食品用品連鎖店，抽檢寵物食品是否含有害物質，有害物質超標會扣留、銷毀以及寵物食品標示是否符合規定，違規商品要求下架並開罰，於查獲特殊案例時上報中央，以設法研議更完善規範。

市議員李余典則表示，寵物晶片推出好幾代了，部分民眾抱怨植入的寵物晶片，動保處掃描不出來，李玟說，全台的寵物晶片由台灣企業共同企業供應掃描器是一致的，掃不出的可能是很早期植入的。

市議員彭一書則希望農業局自建寵物遺失平台，讓民眾可以上網登錄，不須再透過臉書地方社團協尋，李玟說，很多動物習性不同，通報平台一定要跨縣市會做討論。

針對流浪犬貓部分，市議員李倩萍要求農業局自行掌控數量，並請里長幫忙估算，不應以農委會的抽樣數據作為依據，並批農業局執行絕育效率不彰，副市長朱惕之承諾，會請農業局與民政局評估。