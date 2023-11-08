柯文哲今舉行「韌性台灣，創造多贏」記者會，聯訪時被問起姚立明的說法，柯文哲狠酸，他每次說，民進黨治國不怎麼樣，選舉實在是一流。（楊亞璇攝）

民眾黨傳出擬將陸配徐春鶯列入不分區立委名單，陸委會日前要求徐放棄國籍，民進黨總統參選人賴清德競選總部主委姚立明昨在節目表示，柯文哲處理陸配徐春鶯的問題上連犯「三錯」，其中最嚴重的一錯，是刺傷了對柯來說最重要的「首投族」。對此，柯文哲今批評，民進黨治國不怎麼樣，選舉實在是一流，強調自己在嗆的是賴清德跟陸委會，並反擊「陸委會今天不是明白的在搞兩國論嗎？」不管賴清德、陸委會，新潮流的最這些動作，蔡英文總統是同意的嗎？

柯文哲今舉行「韌性台灣，創造多贏」記者會，聯訪時被問起姚立明的說法，柯文哲狠酸，他每次說，民進黨治國不怎麼樣，選舉實在是一流，他那天在嗆的是賴清德跟陸委會，民進黨就是有辦法去頭去尾，用網軍優勢說柯文哲在嗆學生，他也明白說，「陸委會今天不是明白的在搞兩國論嗎？而且是實質的兩國論，你要做這件事情我問你，這到底國安會曉得不曉得？小英總統同意不同意？我們的重要盟邦對民進黨這個動作，事先有沒有知會？」

柯文哲認為，對美國來講，烏克蘭在戰爭、以色列在戰爭，美國國家戰略不希望在這時候再起戰端，今天民進黨任何作為，對這些重要盟邦有沒有事先知會，人家說，穩健的國家政策，還是要很慎重思考，「我要跟大家講，我遇到國家重大事務的時候，我就變得很鎮定，我就不會跟你開玩笑」。

柯文哲再批，「今天民進黨的動作，不管是賴清德，還是陸委會，你們這些新潮流的，今天做這個動作，蔡英文總統是同意的嗎，我們的台灣重要盟邦是同意的嗎，這國安會要出來回答」。