新北幅員遼闊，產業型態多元，寶高智慧產業園區一期廠辦已全數申請滿租，新北經發局長何怡明表示，新北2024年將以地方創生與跨域共創形式，推動商圈復興計畫，並以坪林作為示範點，舉辦第一屆茶點比賽，盼帶動商業發展活力。

經發局表示，坪林商圈早期具有往返東部之驛站功能，傳統的炸蝦地瓜煎餅、芋頭餅、茶粿等飽足點心極具特色，2024年將以坪林商圈作為試辦區域，邀集各式茶餐、茶點等，共同舉辦新北第一屆茶點比賽，後續將輔導得獎商品結合坪林茶推出佐茶套餐，讓坪林成為深度旅遊景點而非中繼站之目標。

新北市經發局今(8)日市政會議以「新北圈起來 經彩無限展開」為主題進行專題報告，不僅跨單位合作，更攜手民間企業力量，盼透過「活力、創新、永續」三大方向，打造安居樂業的永續城市。

「活力」方面，透過市集結合節慶與在地特色，像是府中奇幻城及鶯歌嘉年華，為周邊商家帶來超過145萬人次觀光人潮，近3000萬營業額，此外，今年更首度擴邀北台八縣市參與「國際採購商洽會」，促成344場次媒合場次，創28.14億元商機。

「創新」方面，「數位轉型四部曲」提供中小企業輔導團顧問診斷、企業產經大學專才培育及企業信保貸款資金等協助，助攻產業升級，更首創「群眾募資輔導」計畫協助64組團隊上架募資平台，募集1.7億元資金，展現產品設計力與競爭力。

「永續」方面，隨著國際淨零碳意識崛起，新北領先全台首創「新北Net Zero碳健檢中心」，自今年6月成立以來，已服務220家企業提升碳應變能力，更於10月成功商轉全台首座火山型地熱開發案「金山區四磺子坪地熱發電廠」，帶動創能新契機。

新北市副市長劉和然裁示，市府推動「六大區域產業、兩大跨域核心」以來，招商成果顯著，在推動商業招商部分，沙崙文創園區、土城統一商辦大樓均已開工動土，新店裕隆城的開幕也促進當地商業活絡，帶動周邊發展。