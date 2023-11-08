數據顯示，台灣9月實體通路智慧手機市場銷售量賣出43.8萬支，比起8月的34.4萬支增加9.4萬支，銷售額也成長76%，主要動能來自蘋果iPhone15系列的開賣。就品牌銷售占比方面來看，蘋果搶下47.7%，市占遙遙領先；三星則以22.9%、退居第二；OPPO市佔率為10.3%、位居第三；vivo與Redmi市占則分別以約5.2%，位居第四與第五。

9月由於蘋果iPhone 15、iPhone 15 Pro系列新機上市，蘋果整體銷量較8月增加2.4倍，銷售額也成長近3倍，市占率高達47.7% 接近過半；對比2022年iPhone 14系列首月開賣單機銷售15萬支，2023年iPhone 15系列賣了16萬支，整體表現平分秋色。不過由於預購人氣機型iPhone 15 Pro Max開賣首月到貨量少，造成市場缺貨，所以在銷售量上面沒有及時反應，倒是iPhone 15貨源充足，帶動了銷量有感提升。

非蘋陣營部分，因為iPhone 15、iPhone 15 Pro上市提升了蘋果的市占率，Android陣營銷售額跟銷售量都受到影響，第一名的 三星市占率從8月的32.2%下滑至22.9%。OPPO市占率以10.3%位居第三不變，影響比較大的是vivo，雖然一樣排名第四，但銷售量與銷售額雙雙下降2成以上，至於Redmi則跟vivo市占率一樣是5.2%、排名第四和第五，但可以觀察到，熱銷的機款皆為中低價位產品。