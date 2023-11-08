民進黨籍新北市議員邱婷蔚今（8）日上午在議會質詢，稱她前陣子因行車糾紛，被民眾嗆聲罵髒話，報警後警方迅速逮捕人，在車上起出空氣槍、開山刀等，但因非現行犯僅函送，讓邱婷蔚不滿「為什麼沒聲請羈押？為什麼沒有移送？」新北市警察局回應：「因為他非現行犯」，新北地檢署則說，若警方案件調查完畢並移送地檢署，檢察官會依法處理，進行後續偵查。

邱婷蔚質詢時，播出一段影片，指出日前她從桃園返回新北，與助理開車行經五股地區時，因不熟悉道路，見導航指示靠右行駛，便打方向燈並等候後方來車有空隙時，才緩慢右轉切換車道，未料卻被後車猛按喇叭，助理搖下車窗道歉「拍謝」，對方卻仍不依不饒搖下車窗怒瞧國罵，讓兩人嚇傻，助理更說「疑似看到對方持槍」，她也報警處理。

邱婷蔚說，警方獲報後迅速循車牌查緝到對方，並在對方車上起出空氣槍、開山刀與無線電等物品，但後續卻僅將對方「函送」新北地檢署，讓她質疑警方縱放人犯，「恐嚇不是現行犯，你們抓到他車上有槍、有刀、有無線電，不是現行犯？不能理解！連議員在日常都碰上亮槍，馬上放他出來我是不是更畏懼？抓了以後就放出來是法規問題？這是你們新北的問題！」

新北市警察局長廖訓誠回應，因為對方並非現行犯，依法不得移送新北地檢署，另外依據鑑識鑑定後確認槍枝為空氣槍、未有殺傷力，攜帶未具殺傷力的槍枝與開山刀僅涉犯社會秩序維護法，不得依刑法函送。新北地檢署回應，若警方案件調查完畢並移送地檢署，檢察官會依法處理，進行後續偵查。

有不願具名的檢察官則指出，以當事人角度來看可能會覺得案件被輕輕放下，但警方有將案件送到地檢署，不論是函送還是移送，就算是完成工作了，剩下的是檢方偵查作為。檢察官說，若被告行為非現行犯、通緝犯，除非有檢方發的拘票，否則不得逮捕，警方執法是SOP。