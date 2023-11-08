共軍這支部隊將赴中東！L-15A、殲-10C出動。圖為殲-10C（右邊兩架）。（翻攝自大陸央視）

上海《新民晚報》8日報導，大陸空軍微信公眾號等多個平台7日消息，「應主辦方邀請，中國人民解放軍空軍八一飛行表演隊將赴阿聯，參加於11月13日至17日舉行的第十八屆杜拜航空展。」全新塗裝的兩架中國大陸國產L-15A攻擊／戰鬥教練機，6日已經抵達阿拉伯聯合大公國（阿聯）杜拜。

報導稱，以哈衝突已持續滿一個月了。最近圍繞以色列周邊打打殺殺頻次不小。在這樣的情況下，阿聯能繼續舉辦杜拜航展，顯示該國有自身戰略定力，也在全世界廣交朋友。更需要注意的一點，是杜拜航展已逐步成為世界航展焦點，越來越有看頭，這與中東地區特別是阿拉伯國家的經濟成長、防務需求、民航需求以及市場變化都有關係。

由於經濟成長，還不僅僅是發現石油、原油生產帶動的經濟成長，更在於近年來中東地區一些國家越來越多國際城市為世界熟知，使得各城市需要自己的新一代的城市名片。這時杜拜以航展來打造城市形象。

據報導，由於防務需求和市場變化，一些原本購買蘇制裝備的阿拉伯國家，在蘇聯解體多年以後，希望尋求新的合適賣家。航展很大程度上也是阿聯等阿拉伯國家尋求賣家的合適舞台。

至於民航方面，近年來，中國大陸裝備在中東市場，特別是阿拉伯國家市場有不錯的突破與表現。阿聯早在2022年就宣布採購中國大陸產L-15獵鷹高級教練機。

大陸央視軍事消息，全新塗裝的兩架大陸國產L-15A攻擊／戰鬥教練機11月6日已經抵達阿聯杜拜，這是與阿聯成功簽約後該機型首次公開亮相。

巧的是，今年8月，中國大陸空軍與阿聯空軍聯合軍演，名稱即是「獵鷹盾牌-2023」，地點也是中國大陸最為靠近中東的省區－新疆。媒體公開稱「此次演習是中國空軍和阿聯空軍首次舉行聯合演習，旨在加強中阿空軍之間的務實交流與合作，加強兩國空軍的戰略互信」。

如今，當換裝殲-10C的中國大陸空軍八一飛行表演隊趕赴阿聯，阿聯方面，以及參展、觀展各方必定能從中國大陸空軍的表演中看到殲-10C的性能。