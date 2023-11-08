在野勢力藍白合仍舊卡關，外界傳聞民眾黨總統參選人柯文哲打算獨立參選，對此，國民黨總統參選人侯友宜表示，他會按照自己步驟，堅定往前並團結所有力量贏得最後勝選；至於針對柯文哲堅持全民調決定人選，侯友宜說，民調僅是參考用，最近外面公司做的民調，他也領先柯文哲。

藍白合陷入僵局，更傳出柯陣營內部由鴿轉鷹，力推柯文哲獨立參選，而被視為柯文哲副手熱門人選的雅虎台灣前總經理鄒開蓮，昨天現身柯文哲全國競選總部，引發聯想。

侯友宜8日參訪三義木雕博物館後受訪表示，他會按照自己的步驟，堅定往前走，團結所有志同道合的力量一起走，贏得最後勝選。

而針對柯文哲堅持採用全民調決定人選，侯友宜說，民調都是參考用，最近外面公司做的民調，他也領先柯文哲一段距離，他認為民調都是參考用，最近常常做的民調公司，他也領先柯文哲有一段距離，所以民調大家都是參考，自己做的，還不如參考外面做的，把侯柯、柯侯比較看看，把所有政黨比比看， 大家就很清楚了。

另，外界點名侯韓配，被問到是否會親自拜訪前高雄市長韓國瑜，邀請韓國瑜擔任副手或將韓列入不分區立委名單，侯友宜說，他跟韓國瑜認識很久，他們信念、價值一致，為了顧台灣這塊土地，大家一定會並肩作戰，「不管在哪個角色」。

民進黨總統參選人賴清德昨日公布競選總部核心小組，由姚立明出任主任委員，也因姚立明曾經擔任柯文哲參選台北市長時的競選總幹事，媒體問到侯友宜會不會擔心被邊緣化。

侯友宜回應，賴清德心中只有想到選舉，完全沒有想提出政策，以及民進黨執政這幾年的腐敗，賴清德不曾想過要改革，尤其新潮流弊案、紛爭不斷，這些疑慮為什麼賴清德不查、都做不到。

他也以兩岸陸客為例，開放對岸遊客到訪，賴清德為什麼現在不做，賴應該傾聽人民的聲音，不需要用選舉方式操弄大家，面對人民心聲好好做好事情才是最重要。

另外，國防部計畫在雲林虎尾建置魚叉飛彈營區，引起地方反彈。侯友宜說，民進黨政府應該把兩岸現在面臨的困境說清楚，大家看得到美國軍事援助烏克蘭、台灣、以色列，要投下1千億美元。

他表示，共機來台次數比3年前增加30倍，今年1月迄今已有40架次，這個事實民進黨有沒有跟大家說清楚，中央想在雲林部署飛彈基地，部署過程有沒有跟人民溝通，讓人民做好準備呢？這些都是民進黨不敢說的事情，請民進黨把目前兩岸兵兇戰危的事實交代清楚。