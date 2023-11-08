美國陸軍科學委員會警告，靠M1「艾布蘭」（Abrams）主戰坦克無法在太平洋戰區稱霸戰場。

單靠一款坦克，還足以完成使命，在兩個不同的戰場上作戰嗎？這就是美國陸軍在致力設計既能在太平洋作戰，又能在歐洲衝鋒的下一代坦克時所面臨的困境。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，美國在這兩個戰區的主要對手中國和俄羅斯，已經在研究美製裝甲車，還有它們運作的方式，甚至正在部署武器來加以對抗。而美國陸軍的主戰坦克 M1「艾布蘭」（Abrams）現在面臨兩個大問題。一是它擁有老舊的冷戰時期設計，美國陸軍科學委員會（US Army Science Board）最近在下一代裝甲車的報告中警告，M1「艾布蘭」無法稱霸2040年的戰場。M1在機動性、火力和防衛上的一切優勢都岌岌可危。

另一個問題在於，70噸重的「艾布蘭」是為了在歐洲平原，而不是為了在太平洋的叢林和偏遠島嶼作戰設計。報告指出，雖然在歐洲和太平洋戰區都會面臨後勤及支援困難的問題，但印太地區距離較遠，港口和機場等基礎設施較不發達，更是難上加難。

M1原本是1970年代中期設計，隨著美軍因應無人機和智慧砲彈等武器對裝甲車構成新威脅的時代，M1將被汰換。但就算對手升級了他們的坦克和反坦克武器，美國規劃人員要達成共識，決定適合全球作戰的坦克究竟是什麼模樣，仍可能是一大挑戰。

當初坦克是由英國發明，始終以西方為核心，是德國納粹閃電戰的利器，由美俄大量製造。以色列的西式軍隊熟練使用坦克，而裝甲車仍然是俄烏戰爭中的關鍵武器之一。至今在俄烏戰爭中，坦克仍是重要的武器之一，而以色列攻打加薩的行動中，開起坦克更是駕輕就熟。

The U.S. Army needs a tank that can fight in the Pacific. The M1 Abrams is the wrong tank for the job. My latest for Insider.https://t.co/RTiI1z1LM8 — Michael Peck (@Mipeck1) November 8, 2023

然而，在20世紀的太平洋戰爭中，無論在東亞的島嶼或大陸上，坦克往往在大多在崎嶇無路的地勢，或是海灘和碎波帶進行的步兵戰中扮演次要角色。不過，美軍在1942-1945年反攻日本的跳島戰術中，曾利用坦克提供了寶貴的火力支援。如今美軍完全明白，縱使在對對裝甲部隊不友善的戰區，坦克在合成部隊中仍有價值。

美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）先前說，在太平洋地區受限的地形中，坦克和裝甲戰力對作戰絕對有必要，而當地受限的地形很多。

美國陸軍科學委員會強調，這並不意味裝甲車必須按照戰區量身訂製，但要是陸軍認真準備因應太平洋戰爭，那身為「艾布蘭」和「布萊德雷」（Bradley）步兵戰車替代品的5代戰車就必須夠輕，以便能輕易經由海、空運輸和提供。