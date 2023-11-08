前台北縣議員曾文振與擔任新北市議員的兒子曾煥嘉，被指控隱匿凶宅資訊，墊高買賣金額詐貸1200萬元。一審依詐欺罪將曾文振、曾煥嘉判處可易科罰金之刑6月及5月，台灣高等法院二審考量曾煥嘉聽從父親指示，一時短於思慮所為，改判刑3月，緩刑2年，曾文振改判刑4月，都可易科罰金。全案定讞。

判決指出，曾文振知悉邱姓屋主出售新北市板橋區房地為凶宅，2016年5月間他用1110萬元購入，登記在曾煥嘉名下，曾文振父子隱匿本件交易為凶宅買賣之事實，在不動產買賣契約書虛偽填載買賣價金1800萬元。

曾文振在2017年8月1日指示不知情之公司人員，持曾煥嘉印章用印製作借款申請書，而以本案房地為擔保，向淡水第一信用合作社，申辦購屋貸款1200萬元，致淡水一信承辦人員陷於錯誤，核貸1200萬元給曾煥嘉。

高院考量曾煥嘉為本案詐欺犯行，固然非是，究係依曾文振指示，一時短於思慮所為，經此偵審教訓及刑之宣告應知警惕，且本案貸款本息業已清償完畢，堪認對曾煥嘉宣告之刑以暫不執行為適當，宣告緩刑2年。

高院指出，曾文振在本案居於主導地位，且其前因違反選舉罷免法案件受刑之科處及執行，未能戒慎警惕再犯本案，法治觀念仍有不足，自無暫不執行刑罰為適當之情形，不宜宣告緩刑，判處可易科罰金之刑4月。