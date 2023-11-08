國民黨團8日舉行記者會，列舉與人民息息相關的「國家隊」，發現蔡政府執政將近8年，成立了40個不同的「國家隊」，每次當某個「國家隊」成立，蔡政府都風光地宣傳「國家隊」成立的雄心壯志，且特定「國家隊」以特別預算或特別採購名目方式成立，閃避《政府採購法》事前審查、事後稽查。直指汙名化「國家隊」的，是民進黨政府自己。現在國人只要看到政府推出「國家隊」，就知道出問題了，最後都是「詐騙人民國家隊」。

立委賴士葆羅列蔡政府成立超過40個國家隊，包括農業方面的雞蛋國家隊、鳳梨國家隊等。防疫醫療生技方面，有疫苗國家隊、快篩國家隊、口罩國家隊等。在產業科技方面，有金融國家隊、太空國家隊、無人機國家隊等。住宅交通民生藝文方面，有打詐國家隊、影劇國家隊、電動巴士國家隊等。

立委林為洲提到，關於「綠能國家隊」部分，政府要花費2兆元購買綠電，錢都被「綠能國家隊」賺走。台南市是全國種電比例最高的地方，包括魚塭、良田全都種滿太陽能板，結果弊案重重，最著名的是台南市前經發局長陳凱凌，因受賄一審判8年；不知道賴清德副總統，這算不算民進黨執政下具體的貪污弊案？

此外，所謂的「打詐國家隊」、「打詐辦公室」成果如何？最大的成果是今年詐騙數比去年成長21％，果真是越打越多、越打越詐。

林為洲表示，蔡政府說「國家隊」被汙名化，就是因為蔡政府成立「國家隊」，還做不好事情；是誰汙名化「國家隊」，不就是蔡政府自己嗎？所謂的「疫苗國家隊」，高端只有一個客戶就是中華民國，所以是「國家隊」。「快篩國家隊」連小吃店、賣農藥都能取得販售許可；現在快篩試劑在衛生所堆積如山，即將過期，於是各縣市現在施打流感疫苗，還送2-10盒不等的快篩試劑。

林為洲說，不管是疫苗或是快篩，套路都是用特別預算閃避《政府採購法》，若經《政府採購法》招標購買，像是高端、超思或是小吃店，因沒有業績，也沒有完整的財務報表，完全不符合資格，根本拿不到標案。最著名專案採購的「雞蛋國家隊」超思公司，50萬資本額，負責人出資1千元，取得4億多元採購案，得標契約書在公開的採購公報完全看不到，從頭到尾黑箱作業。

又如「鳳梨國家隊」，當大陸禁止台灣鳳梨銷陸後，蔡政府立刻成立「國家隊」，灑幣補貼業者銷往日本、澳洲、新加坡和東南亞，最後僅剩日本市場，且因補助到期，銷售業績連兩年衰退。而「台農投國家隊」、「台農發國家隊」，不是虧損連連，就是組織疊床架屋，完全看不到績效。

林為洲表示，蔡政府既然風光成立各種「國家隊」，就該攤在陽光下讓國人檢視，現在的「國家隊」變成負面名詞，誰之過？如果各種「國家隊」成效、績效卓著，受到國人的讚賞與支持，那麼在野黨還能夠污名化嗎？這些用特別預算和專案進口名義，閃避《政府採購法》的「國家隊」們，明年政黨輪替之後，成立特偵組全部徹查。

藍委賴士葆表示，民進黨政府只要碰到人民關心、關切的問題無法解決時，就會成立所謂的「國家隊」，看起來很厲害、很了不起，事實上卻是烏壓壓，總的來說就是「欺騙人民國家隊」。蔡政府藉由「國家隊」之名，濫用國家資源，以進行特殊目的，例如選舉綁樁，或是將過失隱藏的目的。

賴士葆說，蔡政府的「國家隊」滿天飛，像是「綠電國家隊」，結果只看到太陽能光電弊案疑雲重重，業者只要拿到台電保證收購合約書，就能向銀行貸款，得標廠商拿到錢之後再將股份賣出，轉給他人經營，其中難道沒有弊端嗎？

又例如魚塭，蓋滿了光電板，長期下來，魚的成長受到影響，虱目魚業者說，虱目魚漲價跟光電板不無關係，因為虱目魚越養越少。又像是良田農地，蓋滿了光電板，所謂的「綠電國家隊」，儼然成了「滅農國家隊」。

賴士葆指出，國人耳熟能詳的「打詐國家隊」，由前行政院長蘇貞昌成立，現任行政院長陳建仁加碼成立「打詐辦公室」，結果是越打詐騙越多，去年國人遭詐騙金額達70多億元，百姓哀聲連連、財產不保，人民個資全遭詐騙集團所有，真不知道數發部資安署的功用在哪裡？國人只知道數發部發展了點麵線系統而已。

賴士葆提到，近期有關高端相關案件，幾乎都獲得地檢署不起訴處分，僅有一件炒股案遭判刑。高端從今年1月到7月的營收為零，8月份靠衛福部購買流感疫苗進帳1億多元。在過去3年新冠疫情期間，高端營業額為零，唯一的客戶只有衛福部，衛福部又將採購高端疫苗合約封存30年，這裡面怎麼沒有內線交易呢？

賴士葆指出，前衛福部長陳時中公然推銷高端，儼然是高端的銷售員，難道沒有「政策上」的內線交易嗎？檢調敢查嗎？陳建仁院長力推免疫橋接，也未完成三期實驗，衛福部就發給EUA，還不敢公佈發給EUA過程，依舊黑箱。賴士葆認為，這根本就是「疫苗黑箱國家隊」，檢調當初高高舉起，如今輕輕放下，有調查過陳時中、陳建仁院長嗎？

賴士葆表示，蔡政府成立40多個國家隊，本質上是「欺騙人民國家隊」，以為可以得到人民的信心，事實上蔡政府成立越多「國家隊」，人民越沒有信心，因為這代表40多個行政單位的組織架構出問題、做不好、無法做？結果卻看到都是為特殊目的而量身訂做的「國家隊」，高端是最好的例子。