無黨籍台南一選區立委參選人魏耀乾是民進黨創黨元老，已退黨並離開政壇多年，今年10月初突然宣布參選台南一選區立委。（張毓翎攝）

台南一選區立委選舉，無黨籍立委參選人魏耀乾不滿民進黨指控他到處抹黑，8日到對手民進黨立委賴惠員的服務處遞「戰帖」，邀請她雙11晚間7點在新營區鎮南殿公開辯論，「何時抹黑？抹黑什麼？大家講清楚。」對此，賴並未現身，由競選團隊人員代為接下戰帖，把這件當成選民陳情案件處理。

魏耀乾是民進黨創黨元老，已退黨並離開政壇多年，今年10月初突然宣布參選台南一選區立委，最近開始有宣傳車掃街拜票；魏今天在競選團隊人員陪同下，親赴賴惠員服務處遞交戰帖，邀請她公開辯論。

魏耀乾說，外面有風聲說他和前台南縣長蘇煥智等人造謠、抹黑民進黨和賴惠員，所以他邀請賴惠員出來，把事情說清楚、講明白，到底何時抹黑她？抹黑了什麼？

魏還說，2個禮拜前他公開邀請賴惠員自己指定時間、地點來辯論，但至今未得到答覆，對方若不主動，就由他們指定地點來舉辦。

賴惠員今天並未在場，由競選團隊人員代為接下戰帖，並回覆前立委魏耀乾拖著這麼辛苦、蹣跚的步伐來服務處陳情，由於委員11日有2場重大活動，無法確定當天是否能出席辯論。