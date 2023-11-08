一名男網友分享，唸大學的時候半工半讀，某天去打工的路上摔車，地點剛好在警察局和消防局前，因此很快就有警察與消防員上前關心，其中有位超帥的消防員想脫掉他的褲子檢查傷勢，結果他突然想到自己沒穿內褲，只能又痛又尷尬地說「拜託先不要！因為我沒穿內褲。」事後被送到醫院時，護士姐姐也忍不住調侃他，引起網友討論。

一名男網友近日在Dcard上分享大學期間發生趣事，當年他在高雄念大學，每天下課要去餐酒館打工，某天上班的路上，因為下雨路滑，機車前輪壓到碎石，導致機車打滑失控，讓他在警察局跟消防局的正前方摔了個狗吃屎，而飛出去的機車還撞上一輛轎車，讓女車主當場嚇哭。

男網友表示，他想站起來牽車，結果發現手和腳都痛到不行，而警察和消防員也立刻上前關心，一位年輕帥氣又陽光的消防員蹲在他身邊說「我現在要幫你解開褲子檢查傷勢。」讓他又痛又害羞地說「拜託先不要！」站在一旁記錄事故的警察聽到連忙問說「怎麼了？」他才尷尬地說「我今天沒穿內褲。」

男網友指出，當下他真的尷尬到想找地洞鑽，而警察與消防員不知道是沒聽清楚，竟然又問了他一次，讓他又痛又崩潰地說「我沒穿內褲！我今天沒穿內褲！所以先不要解開我的褲子。」而帥氣的消防員聽了立馬露出「你出門為何不穿內褲」的表情，接著救護車就來了，等他被送到醫院以後，漂亮的護士姐姐替他處理傷口時又問「你怎麼不穿內褲呢？以後還是穿著內褲比較衛生喔！」

貼文引起網友討論，「內心的驚恐立即止住疼痛」、「對我來說，不穿內褲就像是下半身全裸一樣」、「想請問是為什麼不穿內褲」、「關於沒穿內褲很驚恐這件事情」、「感覺很痛，但我忍不住笑了」。