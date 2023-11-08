民進黨總統參選人賴清德近日除了請姚立明當競總主委以外，發言也多半針對民眾黨總統參選人柯文哲，卻沒有再打國民黨總統參選人侯友宜，是否民調跟他很接近？柯文哲笑稱，「不接近他會打我嗎？」

柯文哲諷道，民進黨治國不怎麼樣，選舉實在是一流。至於民調很接近嗎？柯文哲冷笑一聲回說，「不接近他會打我嗎」。

另外，柯文哲日前在高雄提到，討厭每次天災來就要捐薪水，沒貪汙哪來這麼多錢，被網友批評刻意把捐錢跟貪汙掛鉤。

對此，柯文哲表示，這是一個真正清白過日子的人講的話，就像他自己當市長，遇到這種事情要捐款，不會說什麼大家捐一個月所得，他都說了不起一日所得，不然就是說大家自由捐。

柯直言，可是常常社會氛圍是，要做一整個月薪水所得，甚至說1個月太少，要2個月，如果真的12月薪水捐2個月，剛好那年又有普悠瑪、太魯閣，這種財源不明，或是這種政治花費太多，是台灣政治敗壞的開始，「你們各位記者小姐，真的叫你們一年捐2個月薪水，你們覺得呢」？