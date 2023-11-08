韓國瑜認了曾被侯友宜徵詢當副手 王淺秋揭他真實想法 @ChinaTimes

隨著藍白合陷僵局，外界開始出現「侯韓配」聲浪，昨（7）日更傳出高雄市前市長韓國瑜與民眾黨總統參選人柯文哲會面時，曾表示「沒侯柯配就是侯韓配」，不過此說法遭柯、韓雙雙否認。資深媒體人王淺秋今透露，韓國瑜坦言有被侯友宜徵詢當副手，但他強調沒有意願，只會當啦啦隊。

針對媒體稱韓國瑜與柯文哲會面時曾表示「沒侯柯配就是侯韓配」一事，王淺秋今在廣播節目《千秋萬事》中提到，她特別對此向韓詢問，韓說明此事是謠傳，並稱自己是中間人，希望促成大合作，且以他的個性，怎麼可能對老長官講出不禮貌、威脅恐嚇的話。

王淺秋進一步指出，她詢問韓國瑜究竟有無被實際徵詢擔任副手，韓坦言的確有，但他只會好好當啦啦隊，目前沒有當副手的想法。王淺秋說，韓國瑜也表達對侯友宜最大尊重，認為侯是候選人，一切由侯自己安排決定。

另外，王淺秋談及韓國瑜對時局感到憂慮，早先外界敦促他出面當桶箍，他也很樂意，認為只要黨中央認為有必要就願意配合，但既然後來沒往這方向發展，韓就回去當啦啦隊輔選，在許多造勢場合都能看到韓盡心盡力。最後，王淺秋重申，對於其他位置，韓國瑜目前沒有想法和規劃。