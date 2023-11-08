新北市今年6月爆發某私立幼兒園教保員涉嫌餵食孩童不明藥物，造成全台家長恐慌，新北市長侯友宜也遭到綠營重砲攻擊。台北市議員、國民黨發言人柳采葳今（8）日在臉書PO文指出，此案新北地檢7月份偵查終結，包含園長在內的9名教師均予以不起訴處分，但侯競選團隊不容許民進黨四處放話，對民進黨總統參選人賴清德及其發言人戴瑋姍提出告發，台北地院也在日前公布裁定結果，雖然對賴及戴都不罰，但法院強調戴的相關文章「確有不實之內容」。

柳采葳指出，趁著新北傳出餵藥案時，民進黨從賴清德到戴瑋姍，全黨上上下下見獵心喜，利用案件調查的時間差四處製造假消息，「現在，台北地院裁定結果出爐，法院強調戴瑋姍『以其身為為民喉舌、代民監督之議員身分，在政治專業上似有謹慎不足之不妥之處』」，柳以白話文解釋，戴身為民代，但是政治不專業、不謹慎，沒有查證就隨意扭曲事實，造成人民恐慌，而且法院直接認證，戴的文章有不實內容。

柳采葳怒批，法院都已經認證戴瑋姍散播假訊息，而且政治專業不謹慎又不妥，但是到現在，賴清德和戴，以及造謠的民進黨都沒有向國人、受害教師及孩童道歉，這就是為了選舉不分是非的民進黨，戴的不道歉、錯了還死鴨子嘴硬，是上梁不正下梁歪的最好例子。

對於民進黨，柳采葳強調，自己以為有錯就認，認了就道歉是做人的基本道理，沒想到對方臉皮厚如銅牆鐵壁，司法機關一再認證他們散播假訊息，但連一句道歉都不給，對於自詡以「更高道德標準」看待政治人物的賴清德是極大諷刺，「不過套一句玩笑話，認真就輸了，何必跟賴清德認真呢？因為他跟他的發言人們都只是隨口說說，講出來的話對他們來說，只是政治語言，毫無誠信可言」。

柳采葳最後也聲明，「侯友宜和國民黨不會放任民進黨顛倒是非，我們會向法院提出抗告，讓刻意帶風向、影響選情的投機政客付出代價」。