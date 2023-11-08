台中區漁會梧棲漁港製冰廠暨冷凍廠興建工程，8日舉行動土典禮，完工後可解決梧棲漁港缺冰補給之窘境，提升漁業產業競爭力。（張妍溱攝）

台中區漁會梧棲漁港製冰廠暨冷凍廠興建工程，8日舉行動土典禮，中央與地方共投入4.56億元經費，未來營運後除解決漁民漁船用冰補給及調節因漁汛期大量漁獲冷凍貯藏產銷問題，更提升漁業產業競爭力、增加漁民收益。

台中市長盧秀燕表示，漁民朋友們等了30多年，終於梧棲漁港要興建「製冰廠」及「冷凍廠」，達成農民心願，另投入經費辦理濱海藝術廣場、魚市場及浮動碼頭等建設梧棲漁港。

盧秀燕指出，這是一個新的開始，也是一個新的起點，由地方與中央聯手打造梧棲漁港，未來市府將持續向中央爭取建設經費，成為中台灣亮點漁港。

立法院副院長蔡其昌表示，梧棲漁港建設目前有3件大工程，製冰及冷凍廠及拍賣場目前逐一動工，總工程經費逾12億元，中央跟地方通力合作，打造「海線藍帶」觀光廊道，民眾消費和漁民作業可兼顧，促進地方觀光潛力無窮。

台中區漁會指出，梧棲漁港製冰廠，總工程基地總面積1490.37平方公尺，2層樓之RC建築物。完工後可解決梧棲漁港缺冰補給之窘境，避免耗時補給爭取漁船出海時效、提供穩定可靠優質之冰源及平抑冰價，並提升在地漁產品品質。

台中區漁會表示，梧棲漁港冷凍廠總工程基地總面積2613.37平方公尺，2層樓RC 建築物。完工後可解決梧棲漁港缺冷凍貯藏窘境，並適時調節漁獲產銷，增加漁民收益，將推動本港漁產品HACCP之國際認證，提升漁業產業競爭力。