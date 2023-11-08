北約和美國7日宣布，將暫停參與《歐洲常規武裝力量條約》（CFE），作為對俄羅斯正式退出該條約的回應。

1990年，北大西洋公約組織（北約）和華沙條約組織（華約）簽署《歐洲常規武裝力量條約》。條約對2大軍事集團的各類常規兵器總量、核查方式等作出規定。華約解散和蘇聯解體後，1999年歐洲安全與合作組織領袖會議通過《歐洲常規武裝力量條約修改協議》，俄羅斯2004年批准該協議，但北約成員國一直未批准。

隨著北約持續東擴，俄方於2007年暫停履行《歐洲常規武裝力量條約》。今年5月29日，俄羅斯總統普丁簽署法令，廢止《歐洲常規武裝力量條約》。《俄羅斯衛星通訊社》7日引述俄外交部聲明報導，俄羅斯於7日零時徹底完成退出《歐洲常規武裝力量條約》的程序。

隨後，北約7日發表聲明說，《歐洲常規武裝力量條約》對歐洲-大西洋安全架構有「作為基石的」重要作用，但北約遵守條約而俄羅斯不遵守的情況將是不可持續的。北約所有成員國支持暫停參與這項條約的決定。

另外，美國也在俄羅斯完成退出《歐洲常規武裝力量條約》的程序後表明，美國無法繼續留在這一冷戰後的重要條約中。

《路透》援引白宮國安會發言人柯比7日說，「我不知道我們還有什麼合理的理由繼續留在這項條約中。」柯比重申美國將履行《北大西洋公約第5條》有關集體防禦的承諾。

《北大西洋公約第5條》規定，一旦確認任一成員受到攻擊，將視為針對全體成員的攻擊，其他成員需作出即時反應。該條款一般被解讀為各國部隊將自動參戰，並不再需要各國政府授權參戰，即集體自衛權。 《北大西洋公約第5條》於2001年美國911恐怖襲擊發生後首次啟用。