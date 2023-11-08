家裡有兒童的家長注意，小兒科醫師吳昌騰指出，儘管肺炎鏈球菌疫苗接種普及率高，不過最近仍有小孩感染「肺炎鏈球菌腦膜炎」，出現發燒、嘔吐、抽搐、意識狀態改變等症狀，病程相當快，提醒父母提高警覺。

吳昌騰在臉書發文指出，肺炎鏈球菌是3個月以上兒童細菌性腦膜炎最常見的病原菌，也是兒童血液感染、社區型肺炎、膿胸、急性中耳炎、鼻竇炎的常見病原菌，偶爾會引起蜂窩性組織炎、化膿性關節炎、骨髓炎、心內膜炎、心包膜炎、腹膜炎等。

吳昌騰解釋，根據感染部位不同，肺炎鏈球菌疾病分為非侵襲性肺炎鏈球菌性疾病（NIPD）和侵襲性肺炎鏈球菌性疾病（IPD）2大類，NIPD指與外部相通部位的感染，如扁桃腺炎、軟組織感染、中耳炎、鼻竇炎和非菌血症性肺炎；IPD指從正常無菌部位（血液、腦脊髓液、胸腹水或關節腔積液等）分離到肺炎鏈球菌的感染性疾病，常見的有菌血症性肺炎、胸肋膜炎和腦膜炎。

吳昌騰指出，典型的肺炎鏈球菌腦膜炎多有發燒和腦膜炎的症狀，像是頭痛、嘔吐、抽搐、意識狀態改變、頸部強直等，前期病人常有鼻竇、耳部、呼吸道感染症狀。早期發現及辨識、病童入院時的嚴重程度以及適當使用廣效抗生素是決定預後的重要因素。