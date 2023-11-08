P. LEAGUE+ 2023-24賽季將於11日展開，聯盟8日公布球季年度口號「#唯有籃球」，希望在聯盟第4個球季帶領球隊、球員、球迷重回純粹喜歡籃球的初心。

職業籃球在新賽季開打前，爆發球員涉賭的負面新聞，中華籃協、PLG和T1為守護舞台努力中，在紛擾中迎接新球季，PLG官方指出，聯盟邁入第4個球季，在台灣職業籃球持續成長與發展的路上，勢必將經歷重重關卡，但喜歡籃球的初心從未改變，只要回歸球場上，每個人都能找到當初喜歡籃球的初衷，也因此將2023-24賽季新口號定為「#唯有籃球」。

除了公布年度口號，PLG也網羅各隊看板球星，設計了新球季主視覺，包括台北富邦勇士林志傑、新北國王林書豪、桃園璞園領航猿周儀翔、新竹攻城獅高國豪、福爾摩沙夢想家林俊吉與高雄17直播鋼鐵人呂政儒，每位球星展現對籃球的初心與熱愛，搭配年度冠軍的金黃色，象徵新球季追求的終極目標，展現年度口號的意境。