現代人都知道運動對健康的好處，但提到運動常是指游泳、跑步或健身房內的體能鍛鍊，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，其實不會讓人喘的太極拳也頗具強身健體的效果，一項針對6萬名男性的跟蹤研究顯示，經常練習太極拳的人比不做太極拳的人壽命更長。也有研究發現，太極拳可提高心肺功能，還可增強免疫力。

黃軒在其臉書粉專上表示，太極拳是一種中國傳統的武術運動，對於健康有頗多益處，像是可以提高平衡感、改善背部疼痛，並有助於減輕壓力和改善情緒。根據2022年上海一項針對6萬名男性的跟蹤研究顯示，經常練習太極拳的人比不做太極運動的人壽命更長。

黃軒並表示，一些研究發現太極拳的好處，包括改善平衡與協調、增進心血管健康、提高心肺功能、改善血液循環、降低血壓、降低血脂、減輕焦慮與壓力、增強免疫系統、緩解巴金森氏症、改善睡眠質量。

其中，最為人關心的是心血管健康。他表示，一些研究顯示，練太極拳有助降低血壓、改善血液循環，並減少心血管疾病的風險。在一項研究中，針對208名高血壓患者進行測試，發現練習3個月與沒有練習太極拳的人相比，不僅血壓明顯降低，還有控制體重、減慢心跳、改善新陳代謝等好處。