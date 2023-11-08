國民黨高雄市立委參選人李明璇昨（7）日遭指控曾任「統戰夏令營」副團長、參加過大陸共青團活動，氣得提出告訴。對此，臉書粉專「政客爽」認為，李明璇已強到對手只剩抹紅可以打她，也質疑若網友的聊天內容就可當作指控證據，那去年桃園市長選舉期間，被爆曾與大陸國企談生意、在專利申請書國籍欄位寫「中國台灣省」的綠委鄭運鵬，有沒有可能加入過共產黨？

網友「路希」日前在臉書發文指控，李明璇的紅統背景十分深厚，年紀輕輕就是「台胞青年千人夏令營」的副團長；民進黨高雄市議員黃彥毓也說，李在北京大學讀過書，曾2度代表台灣參加共青團活動，而要參加該團體，除了家裡要有共產黨員，還要跟中共非常親才可以參加。

針對指控，李明璇呼籲總統蔡英文、民進黨總統參選人賴清德應約束側翼，不要看到紅影就開槍，她並對「路希」提告妨害名譽、毀謗與意圖使人不當選。

「政客爽」今在臉書發文表示，李明璇挑戰深綠選區確實不容易，但她的實力已強到對手只能用抹紅這招攻擊；「政客爽」好奇，若網友的聊天內容，就可以當做李有紅色背景的證據，那麼，鄭運鵬被爆到大陸和三大國營企業談生意、在專利申請書的國籍欄位寫「中國台灣省」，是否也代表他有可能加入共產黨？

許多網友也在「政客爽」的貼文留言表示，「民進黨不亂抹黑就不會選舉，都是老套」、「你永遠無法探知民進黨的底線」、「抹紅抹黑就是民進黨的選舉奧步」、「支持告死那個側翼帳號」、「側翼危害台灣很深，普通百姓真的深受其害」。