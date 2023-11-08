新竹市西大路「停七」停車場工程原營造商繼信營造不滿去年12月15日被市府解約，提告求償1億800萬元，9日將開庭。市議員林彥甫不解為何執意選擇完工時間更長、經費更高的方案，市府交通處長倪茂榮表示，原廠商嚴重延宕，市府依約解約，坦言時間、費用增加是「解約的代價」，會向原廠商求償。

新竹市西大路停七停車場2021年3月30日開工，原預定於2022年底完工，但承攬廠商施工進度嚴重落後，至終止契約日時，實際工程進度僅43％、落後約57％，市府請該廠商提送趕工計畫，廠商所提趕工計畫經2次審查皆未能通過，隨後市府依契約規定終止契約。

原廠商繼信營造認為，市府標案漏列600多萬元粉刷工資在先需要變更設計，又碰上疫情不可抗力因素提出展延200天工期，但市府卻指工期落後，片面強制終止施作，認為市府解約不合理，向公共工程委員會申訴後雙方調解破裂，再提告求償，爭取商譽及賠償。

市議員林彥甫指出，市府交通處明明就知道，解約之後停七停車場的完工時間會延長，工期會增加1年，而且花費可能多達好幾千萬元，為何卻還是堅持跟廠商解約？他也質疑，接手廠商曾遭法院判決違反政府採購法，還有員工涉貪汙治罪條例，要求市府應要有合理說明。

對此，市府交通處長倪茂榮說明，停七前廠商進度嚴重落後，原本去年12月中就應該要完工，但是進度連50％都沒有，市府是依契約規定解約，解約後市府僅付給廠商工程款7600萬元，市府手上還有1.72億元，重新發包金額為1.85億元，後續增加預算3千萬元、完工時間會延後7個月，他也坦言這是解約的代價，相關損失與增加經費將向原廠商求償。

倪茂榮也說，此案9日將開庭，市府也會提出相關理由，目前已結算辦理完成，請第三方公正協驗 ，會將相關內容交由法院提存，強調兩方面將同時並進，不會因結算或法院訴訟造成停七工程進度延宕，而新廠商資格沒有問題，進場施作順利，預計明年6月底完工。