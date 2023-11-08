桃園市一名女子透過IG應徵網路公司助理，剛進去3個月福利佳，豈料後來卻像「活在KK園區」，被性騷毆打，恐怖過程全被女子的友人PO上網，引發熱議。對此，警方表示，已聯絡到該直播公司負責人與照片中女子，雙方都稱這是子虛烏有之事，將聯絡貼文者到案說明。

一名男網友在臉書社團「爆料公社」分享，指稱他的學姐從IG應徵網路公司助理，起初3個月福利很好，沒想到後來就變了樣，不僅被性騷，還被強迫穿短裙陪打高爾夫。且員工旅遊一律自付，沒去就是曠職扣薪毀約，因當初有簽約不敢報警，才無奈發文求助。

中壢警方獲報後成立專案小組調查偵辦，警方表示，目前已聯絡到該直播公司負責人及照片中的女子，他們均稱是子虛烏有之事，警方將持續追查並通知貼文者到案說明，若查有不法，絕對秉持勿枉勿縱精神，依法偵辦。

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