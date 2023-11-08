台中市鐘姓水電工受友人之託，在自己租屋處藏匿非制式衝鋒槍、手槍及制式、非制式子彈共120顆，現場宛如1處小型軍火庫，誇張的是，鐘男的蕭姓同事到鐘男家中借住，竟偷走2把槍及10顆子彈，之後遭警方逮獲，並溯源在鐘男住處查獲大批槍械，台中地院依槍砲罪判鐘、蕭各6年6月、5年6月刑期，可上訴。

判決指出，鐘姓男子明知可發射子彈且具殺傷力的衝鋒槍、手槍及子彈都是管制違禁品，非經許可不能持有、寄藏，去年9月間竟受黃姓友人之託，到桃園市中壢區台66線「東西向快速公路」附近，向黃男取得非制式手槍3枝、非制式衝鋒槍1枝及子彈，全都裝在黑色包包內，之後鐘男將其藏在租屋處內。

事隔約1個月，蕭男到鐘男住處借住，獲知鐘男藏有大批槍械，竟趁著鐘男外出工作時潛入鐘男房間，並偷走改造手槍2支及子彈10顆。警方接獲線報指稱蕭男持有槍械，去年11月搜索蕭男住處並查扣手槍、子彈，之後再搜索鐘男租屋處也查扣大批槍械。

鐘、蕭2人坦承非法持有槍械，且遭查扣的槍枝、子彈經鑑定確實具有殺傷力。蕭男雖辯稱他持有槍械的時間較短，且沒有拿來犯案，希望減刑，但未獲法官認同。

台中地院指出，鐘、蕭2人非法持有具殺傷力的槍砲彈藥，對社會潛在治安危害甚鉅，且鐘男還是協助友人寄藏、蕭男則是藉由偷竊的方式取得並持有槍械，考量2人反案後坦承犯行、素行不佳且都從事水電工作及經濟收入等，依非法寄藏非制式衝鋒槍罪、非法持有非制式手槍罪，判鐘男6年6月、蕭男5年6月刑期，分別併科罰金10萬、6萬元。