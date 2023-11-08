藝人郁方和「斐儷珠寶」總經理陳昱羲17年前結婚，育有2子1女，婚姻幸福美滿，豈料她最近卻在臉書透露兒子Max在上周六(4日)下午出車禍，當場右手摔斷，而救護人員來電時，但她誤以為是廣告電話將其掛斷，差點錯過兒子送醫消息，最後夫妻倆趕緊前往急診室探望兒子，目前Max正在康復中。

郁方透露上周六兒子Max原本從大直騎腳踏車回台北，不料人行道上摔車，兒子右手摔斷向媽媽描述「像大法師一樣」， 所幸有路人幫忙叫119送醫，不過郁方透露當時119救護人員打給她，但她看到不認識的來電，誤以為是騷擾廣告沒有理會，緊接著同樣來電號碼打給丈夫的手機，才驚覺事態嚴重，「收到訊息的我們心急如焚趕下山」。

夫妻倆到了急診室後，看見兒子的傷況，郁方透露Max打了石膏只能先冰敷再等回診，而周一回診後，醫生告知兒子右手兩根骨都斷了，可能需要開刀。檢查的過程中，雖然Max臉色蒼白但並未哭泣，表現相當堅強，郁方用幽默話語鼓勵他：「打斷手骨顛倒勇」、「真正男子漢」、「將來女朋友一定說你好性感」。

同時她稱讚台北很安全，腳踏車丟在路邊一整天還能找回來，也感謝相關人士的關心與幫忙。此外，郁方透露兒子摔車當天，出門前收到新的iPhone 15手機，所幸收到包包裡，摔車後手機沒有受損，老公笑虧兒子的手機「哀鳳15仆街Max」。貼文曝光後，許多網友紛紛祝他早日康復。