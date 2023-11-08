太魯閣馬拉松發生補給站無水可喝問題，參賽民眾只能自己接山泉水飲用，有跑者事後腹瀉。（民眾提供）

花蓮太魯閣峽谷馬拉松每年吸引上萬人參與，不過本月4日賽事，卻發生補給站無水可喝窘況，且賽事當天氣溫熱，有跑者只好就地接山泉水喝，事後還有跑者發文因此肚子痛「腹瀉」，跑者不滿，空有國際景觀，卻是三流的賽事。主辦單位今天回應檢討改善。

太魯閣馬拉松2020、2021年的賽事曾受到新冠肺炎疫情影響，不開放境外選手報名參賽外，如今已邁入第24屆，由雲朗觀光集團冠名贊助，每年都吸引超過萬人報名，主辦單位用抽籤方式，今年持續吸引1.5萬人共襄盛舉。

然而賽後卻差評如潮，除了缺水和動線有問題之外，連賽後拿到的獎牌都可以印錯。

跑者抱怨「補給站數量太少，水不夠，全馬跑者後段32至40公里沿線補給站缺水，跑到恍神」，也有跑者因無水可喝，乾脆就地接山泉水補水；也有跑者反映，醫護站竟沒提供舒緩噴劑。

還有跑者發現，完賽獎牌疑似印錯，明明是跑21公里半馬，獎牌背面竟是12公里路線，令跑友非常傻眼。事後參賽選手不滿情緒也灌爆活動臉書，痛批空有一流國際景點（太魯閣），卻是三流賽事，還說不少賽事問題例如跑者動線，去年就有跑者反應盼能改善，但今年依然不改。

主辦單位之一花蓮縣馬拉松路跑協會執行長張志強回應，今年準備約600箱水，跟去年一樣的數量，不過比賽當天天氣炎熱，未能及時補充，導致後半段跑者沒水喝，確實準備不足，會深刻檢討。

至於獎牌出錯問題，張志強坦承是廠商出問題，開放跑者登記，會立即寄送新獎牌；有關賽道沒有提供噴劑，是因為衛福部於賽事前接獲跑者反映，噴劑服務現場需有藥師指導，因此取消噴劑服務。

張志強說，針對這次賽事評價深刻檢討，包括路線擁擠、水站不足等問題，皆提出改善方式，也會在官網公布檢討會內容。